Итоговый документ политического форума в Туркменистане опубликован на 6 языках ООН

Итоговый документ Международного форума «Диалог – гарантия мира», состоявшегося 11 декабря минувшего года в Ашхабаде, был опубликован на шести официальных языках ООН и распространен в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи, сообщила пресс-служба туркменского МИД.

Документ был опубликован в рамках пунктов повестки дня сессии Генассамблеи, посвященных культуре мира, миростроительству и зоне мира в Центральной Азии. Он подчеркивает значимость глобальной кампании по продвижению мирного диалога, инициированной Туркменистаном в рамках объявленного ООН Международного года Диалога как гарантии мира.

Реализованная глобальная инициатива способствовала мобилизации международного сообщества на совместную работу по укреплению доверия и взаимопонимания между странами. Документ отмечает ключевую роль диалога в предотвращении конфликтов, а также важность вовлечения женщин и молодежи для формирования инклюзивного и устойчивого будущего.