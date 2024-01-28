Главные новости Туркменистана на 27 января – Turkmenportal

Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров, в Туркменистане отмечается День защитника Отечества, на МКС для Олега Кононенко будет отправлен специальный подарок и другие новости

В Туркменистане

1. Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой сис­теме провёл очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены приоритетные вопросы государственной жизни. В частности, обсуждался вопрос о предстоящей реконструкции сквера «15 лет независимости Туркменистана» в Ашхабаде. Как доложил вице-премьер Баймырат Аннамаммедов, в рамках реконструкции в сквере площадью 50 гектаров планируется построить два надземных пешеходных перехода, велосипедные дорожки, навесы в зоне отдыха, бассейны, крытые автостоянки, установить современные фонари уличного освещения. На территории сквера также планируется провести озеленительные работы.

2. Как сообщил вице-премьер Батыр Атдаев, в настоящее время в стране осуществляется масштабная деятельность по продвижению отечественной продукции на мировые рынки. Прозвучала информация о том, что Торгово-промышленной палатой с участием профильных министерств и отраслевых ведомств создана межведомственная рабочая группа, которой подготовлены изображение национального товарного знака «Сделано в Туркменистане» и проект Положения о национальном товарном знаке.

3. Сегодня в Туркменистане отмечается День защитника Отечества. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов поздравил военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов страны. По словам главы государства, этот праздник символизирует огромное доверие, высокое уважение и безграничную заботу о военнослужащих и сотрудниках военных и правоохранительных органов, защищающих священную независимость родной Отчизны, её суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй, незыблемость Государственной границы, обеспечивающих безопасность страны, общественное спокойствие, исполнение национального законодательства и правопорядок.

4. 4-го февраля командир отряда космонавтов «Роскосмос», Герой Туркменистана Олег Кононенко установит новый абсолютный рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе. В связи с этим на фабрике «Красный октябрь» для него подготовили специальный подарок — шоколадные конфеты с исключительно натуральным составом. Сладкий подарок будет отправлен на Международную космическую станцию транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-26».

5. В Москве состоялась встреча между послом Туркменистана в Российской Федерации Эсеном Айдогдыевым и послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В частности, речь шла о работе торговых домов в обеих странах, о логистических цепочках в Центральной Азии в контексте развития международного транспортного коридора «Север – Юг». Особое внимание было уделено вопросам обучения туркменских студентов в белорусских вузах.

В мире

6. До недавнего времени мода диктовала женщинам жесткие правила: они должны быть всегда безупречны, выглядеть свежо и молодо. Следы усталости, бессонных ночей или возраста считались недопустимыми. Однако новое поколение женщин отказывается следовать этим стандартам. Они заявляют, что современный ритм жизни не оставляет шанса выглядеть идеально, а круги под глазами – это нормально. Тренд на усталость зародился в мире высокой моды. Одна из звездных визажистов показала простой прием, который создает легкие круги под глазами, словно вы слегка не выспались. Для этого специалист использовал темный консилер во внутреннем уголке глаза. Тренд тут же подхватили знаменитости. Кайли Дженнер, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян – демонстрируют миру свои темные круги под глазами.

Новости спорта

7. Капитан футбольного клуба «Ахал» и лучший игрок Туркменистана-2023 Эльман Тагаев дал интервью пресс-службе команды, в котором рассказал о ключевых моментах прошедшего сезона и поделился целями на будущее. Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и признание его лучшим игроком года. По его словам, запоминающимися событиями сезона стали матчи Лиги чемпионов АФК и гол в ворота саудовской «Аль-Фейхи». Основная цель Тагаева в предстоящем сезоне – увеличить шансы команды на победу в каждом матче. Недавно футболист залечил травму и сейчас готовится к чемпионату.

8. Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг самых престижных чемпионатов мира по состоянию на конец 2023 года. Всего в рейтинге представлено 100 лучших турниров, включая чемпионат Туркменистана по футболу среди команд Высшей лиги. Лидером рейтинга в 12-й раз стала итальянская Серия A. Второе место седьмой год подряд заняла английская Премьер-лига. Третье место два года подряд удерживает испанская Ла Лига.