В Туркменистане состоялся семинар по гендерному равенству

24 января в Ашхабаде прошел семинар по гендерному равенству, организованный Агентством США по международному развитию (USAID) и Союзом женщин Туркменистана. В мероприятии приняли участие члены Меджлиса Туркменистана, Центрального Совета Союза женщин, а также представители государственных учреждений и высших учебных заведений страны, сообщает МИЦ.

Цель семинара — повышение осведомленности и знаний участников о важности гендерного равенства. В ходе мероприятия спикеры обсудили глобальные модели гендерного равенства, механизмы обеспечения гендерно-чувствительного принятия решений, предотвращения гендерной дискриминации и внедрения передовых практик гендерного мейнстрима как инструмента социальной защиты.

В своем выступлении представитель USAID подчеркнул, что агентство поддерживает цели Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021-2025 годы. Он отметил, что семинар является важным шагом на пути к достижению этих целей.

Участники семинара отметили, что мероприятие было очень полезным и информативным. Они выразили надежду, что полученные знания помогут им в дальнейшей работе по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане.