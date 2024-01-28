В Туркменистане пройдет шестая игра третьего сезона конкурса «Юные вестники мира»
Шестая отборочная игра третьего сезона интеллектуального конкурса «Юные вестники мира», проводимого Школой молодых дипломатов Института международных отношений МИД Туркменистана состоится 14 февраля, сообщает пресс-служба вуза.
Тема предстоящей игры – «Ахмед шах Дуррани. Внешняя политика и международные отношения государства Дурранидов».
Напомним, в конкурсе принимают участие старшеклассники со всей страны. Третий сезон состоит из 8 отборочных игр, 2 полуфиналов и финала. Общая тема сезона-2023/24 – «Учение Великого Махтумкули Фраги – национальный светоч общечеловеческих ценностей».