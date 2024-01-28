В США создали «электронную кожу»

Инженеры из Техасского университета A&M создали новый материал, который имитирует кожу человека и может быть напечатан на 3D-принтере. Разработку назвали «электронной кожей» и E-skin, сообщает Mail.ru со ссылкой на Advanced Functional Materials (AFM).

Материал состоит из наноинженерных гидрогелей, обладающих настраиваемыми электронными и температурными биосенсорными возможностями.

«Способность воспроизводить чувство осязания и интегрировать его в различные технологии открывает новые возможности для взаимодействия человека и машины и передового сенсорного опыта», – рассказал руководитель исследования, доктор Ахилеш Гахарвар.

Создатели E-skin считают, что этот материал может быть использован для создания носимых медицинских устройств, которые постоянно контролируют состояние здоровья человека и для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Авторы разработки отмечают, что E-skin имеет ряд преимуществ перед существующими биоэлектрическими устройствами. Во-первых, E-skin более гибкая и эластичная, что позволяет ей лучше прилегать к коже. Во-вторых, E-skin обладает более высокой электропроводностью, что обеспечивает более точные измерения физических сигналов.