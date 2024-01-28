В Индии состоялась презентация книги Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины»

Посольство Туркменистана в Индии организовало в Нью-Дели презентацию первой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины», сообщает в пресс-релизе туркменское дипломатическое представительство.

Мероприятие также было посвящено 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта Махтумкули Фраги и объявлению в Туркменистане девиза 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Участниками презентации стали ученые двух стран, общественные деятели и туркменские студенты в Индии. С докладом о жизни и творчестве великого туркменского поэта выступил сотрудник Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии Наук Туркменистана Гельдымурат Мухаммедов.

Выступивший на встрече профессор Университета Дели Абхай Маурай поздравил присутствующих с выходом книги Президента Туркменистана и отметил приоритетное внимание туркменского государства к молодежи. Также им была подчеркнута важность перевода 200 избранных стихотворений Махтумкули Фраги на хинди для развития культурных связей двух стран.

Гости презентации отметили, что книга главы туркменского государства стала прекрасным новогодним подарком для народа страны и ценным пособием для молодежи в деле решения задач, стоящих перед страной.

Посол Туркменистана в Индии Шалар Гельдыназаров рассказал о планах проведения мероприятий к юбилею Махтумкули Фраги как в Туркменистане, так и за рубежом.