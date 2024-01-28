Библиотеки Туркменистана проводят мероприятия к 300-летнему юбилею Махтумкули

Библиотеки Туркменистана активно вовлечены в проведение различных мероприятий, посвященных 300-летнему юбилею поэта-классика и мыслителя-гуманиста Махтумкули Фраги.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», Центральная библиотека имени Махтумкули Централизованной библиотечной системы Ашхабадского городского управления культуры совместно с хякимликом Багтыярлыкского этрапа провели встречу, посвященную девизу 2024 года — «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Выступившие отмечали также непреходящую ценность творческого наследия Махтумкули в воспитании молодого поколения в духе патриотизма и высоких гуманистических ценностей.

Государственная библиотека Государственного центра культуры Туркменистана, Государственная детская библиотека имени Базара Аманова и библиотека Марыйского велаята организовали совместно онлайн-конференцию на тему государственности в творчестве Махтумкули. В рамках конференции были затронуты вопросы глубокого изучения богатого литературного наследия Махтумкули Фраги, являющегося достоянием всего человечества, и его широкой популяризации в мире. Также библиотечные работники обсудили свои задачи по продвижению творческого наследия Махтумкули и донесению до молодежи глубокого смысла и художественной ценности его произведений.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Ашхабадского городского управления культуры и Государственной библиотеки Государственного культурного центра Туркменистана организовали беседу на тему «Махтумкули Фраги – духовный маяк туркмен». Участники беседы подчеркнули, что в Туркменистане под руководством Президента Сердара Бердымухамедова проводится огромная работа по изучению творческого наследия великого поэта, распространению среди мирового сообщества его гуманистических идей и взглядов на такие понятия, как патриотизм, храбрость, гуманизм, дружба и нравственность