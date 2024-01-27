Центробанк Туркменистана утвердил требования кибербезопасности для банков страны

Центральный банк Туркменистана утвердил новый порядок соблюдения требований по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности в банковской системе страны. Содержание документа опубликовал информационный центр Министерства юстиции.

Согласно порядку, приняты требования к организации системы киберзащиты в банках, меры защиты от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения. Также установлены требования сетевой безопасности по обеспечению конфиденциальности и целостности данных.

Кроме того, введены требования к многофункциональной системе «Одно окно», электронной коммерции, анализу логов и обеспечению непрерывности бизнеса.

Банки обязаны определить перечень критически важных объектов информационной инфраструктуры и обеспечить их защиту. Также необходимо проводить оценку рисков кибербезопасности.

Документ распространяется на все банки и организации по переводу денежных средств в Туркменистане. С его содержанием можно ознакомиться по ссылке.