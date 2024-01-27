Ученые отправились выяснить точное количество птиц на туркменском побережье Каспия

В Балканском велаяте Туркменистана дан старт международной орнитологической экспедиции, цель которой – мониторинг популяций зимующих птиц туркменского сектора Каспийского моря, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В состав группы вошли специалисты различных научных и природоохранных организаций Туркменистана и Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии. Они отправились в путешествие по побережью, чтобы провести ежегодный учет пернатых обитателей этого региона.

За две недели команда должна обследовать 33 участка и 400 километров береговой линии от города Туркменбаши до границ с соседними государствами – Казахстаном и Ираном. Ученые выявят места обитания птиц и сравнят полученные данные с прошлогодними, чтобы отследить динамику.

В 2023 году на туркменском побережье Каспия насчитали почти 130 тысяч пернатых 38 видов. Было отмечено значительное увеличение численности краснокнижных фламинго и савок.

В этом году особое внимание будет уделено изучению факторов, влияющих на появление новых водно-болотных угодий. Результаты экспедиции помогут оценить состояние уникальной прикаспийской экосистемы.