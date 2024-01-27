Туркменистан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в информационной сфере

В МИД Туркменистана прошли переговоры между заместителем министра Мяхри Бяшимовой и делегацией информационного агентства WAM из ОАЭ.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, стороны наметили основные направления двустороннего туркмено-эмиратского сотрудничества в медиасфере.

Генеральный директор агентства WAM Мохаммед Джалал Аль Раиси рассказал о деятельности возглавляемого им агентства и отметил важность визита для налаживания контактов в области информации.

В свою очередь, Мяхри Бяшимова подчеркнула высокий уровень сотрудничества двух стран, в том числе в сфере СМИ, которая является перспективным направлением. Мохаммед Раиси туркменскую сторону на Глобальный медиаконгресс в Абу-Даби осенью 2024 года.

Стороны договорились наладить обмен новостями и информацией о достижениях двух стран. Это позволит укрепить сотрудничество Туркменистана и ОАЭ в информационной сфере.