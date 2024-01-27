Проект ИСЦАУЗР-2 передал дайханскому объединению в Туркменистане лазерный планировщик почвы

В Туркменистане, в этрапе Акдепе Дашогузского велаята состоялась официальная передача дайханскому объединению «Андалип» новейшего оборудования – лазерного планировщика почвы.

Лазерная планировка – это современная технология выравнивания земли с помощью специального оборудования (лазерной установки), когда разница неровностей на поверхности поля не превышает 1-3 см.

Дессан Исгендеров, председательд объединения «Андалип» сказал:

«В условиях орошаемого земледелия ровная поверхность почвы гарантирует эффективное использование удобрений, водных и энергетических ресурсов, что обеспечивает получение стабильного и высокого урожая культур».

После выравнивания поверхности почвы с помощью этого оборудования (не нарушая естественный уклон участка), вода для орошения равномерно распределяется по всей поверхности поля, что позволяет обеспечить резкое снижение рисков водной эрозии и заболачивания.

Применение данной технологии приводит к экономии оросительной воды в среднем на четверть от потребляемых объемов, увеличению как минимум на треть эффективности водопользования, снижению уровня засоления почвы, а также сокращению времени, отведенного на полив угодий. Кроме этого, наблюдается равномерная всхожесть посевов, обеспечивается равномерное питание и увлажнение посевов, снижение роста сорняков, а увеличение урожайности составляет от 30 до 40%.

Поставка оборудования состоялась в рамках проекта ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Турции (CACILM-2/ИСЦАУЗР-2)».

«Помимо известных преимуществ, которыми обладает лазерный планировщик, прежде всего — эффективным использованием водных ресурсов и предотвращением деградации плодородной почвы, это современное оборудование также позволяет повысить производительность труда, снизить время на обработку почвы и затраты на топливо», — отметил региональный координатор проекта Махмуд Шаумаров.

Дайханское объединение «Андалип» — пилотное хозяйство проекта в Туркменистане наряду с дайханским объединением «Ербент» в Центральных Каракумах и горным районом Нохур Ахалского велаята.

Партнеры проекта в Туркменистане уже получили ряд сельскохозяйственных механизмов и приспособлений, в том числе: три полноприводных трактора на 25 л.с., три четырехрядные сеялки, сеялка для безвспашного посева культур и 15 двухколесных мотоблоков для организации агротехнических мероприятий.

Основная цель проекта ИСЦАУЗР-2 заключается в расширении масштабов интегрированного управления природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в странах Центральной Азии и Турции.