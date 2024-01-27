На МКС для Олега Кононенко будет отправлен специальный подарок

4 февраля командир отряда космонавтов «Роскосмос», Герой Туркменистана Олег Кононенко установит новый абсолютный рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе.

В связи с этим на фабрике «Красный октябрь» для него подготовили специальный подарок — шоколадные конфеты с исключительно натуральным составом. Сладкий подарок будет отправлен на Международную космическую станцию транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-26», передает ТАСС.

В службе психологической поддержки российских космонавтов заявили:

«Вместе с поздравлениями мы направим Олегу Дмитриевичу конфеты, чтобы подсластить радость от нового достижения».

Тем же «Прогресс МС-26» будет отправлен подарок для российского космонавта Николая Чуба. Его семья подготовила для него сувениры, сделанные своими руками.

«Что именно — пока не скажем, семья попросила сохранить это в секрете, чтобы не испортить сюрприз», — отметили в службе поддержки.

Запуск корабля «Прогресс МС-26» запланирован на 15 февраля.

Напомним, что 15 сентября 2023 года Олег Кононенко и Николай Чуб отправились на МКС с годовой миссией.

Олег Кононенко родился и вырос на востоке Туркменистана, в Туркменабате. В 2019 году он удостоен звания Героя Туркменистана.

Ранее мы сообщали, что Олег Кононенко поделился фотографией ночного Ашхабада из космоса.