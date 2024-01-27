Музыкально-драматический театр в Ашхабаде готовит новый спектакль «Влюбленный Махтумкули»

Национальный музыкально-драматический театр Туркменистана имени Махтумкули готовит новый спектакль, посвященный 300-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока, основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги.

В данное время работа над драмой под названием «Влюбленный Махтумкули» идет полным ходом, сообщает МИЦ.

Режиссер спектакля Айназар Батыров задумал показать основные этапы жизни поэта, потому в главной роли выступают 4 актера.

В спектакле присутствуют также танцевально-музыкальные композиции, идет декламирование стихов поэта, отмечает источник.