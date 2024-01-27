Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Я понимаю, для многих это шок, но я могу постараться объяснить это. Мне нравится в этом клубе абсолютно все: город, наши болельщики, команда и персонал. Дело в том, что у меня заканчиваются силы, я знаю, что не смогу выполнять свою работу снова и снова. После многих лет вместе моя любовь и мое уважение к вам выросли», – сказал немецкий специалист в интервью клубной прессе.

Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. За это время клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги и другие трофеи. Клопп дважды признавался лучшим тренером по версии ФИФА.

В текущем сезоне «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии и продолжает борьбу в других турнирах. Клуб также вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Челси».