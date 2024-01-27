Главные трансферы зимы 2024 года в туркменском футболе на 26 января

Зимнее трансферное окно в туркменском футболе открылось 1 января и продлится до 28 февраля. Январь выдался богатым на трансферы. Клубы Высшей лиги совершили более десятка разнообразных сделок, причем не только на вход, но и на выход.

Turkmenportal рассказывает о главных переходах и тренерских назначениях по состоянию на 26 января:

В «Аркадаг» пришли: Рахат Джапаров из «Ахала», Шамаммет Хыдыров из «Копетдага» и Мирза Бекназаров (без клуба).

«Ахал» продлил контракт со своим главным активом – капитаном команды и лучшим игроком Туркменистана по итогам 2023 года Эльманом Тагаевым, а также подписал 5 футболистов. К команде присоединились:

Игорь Секов из «Мерва», Азизбек Бекчанов и Ильяс Чарыев из «Копетдага», Акмаммет Метдаев из «Небитчи», Ягшысахет Довлетгельдыев из «Мерва», Шыхдурды Амандурдыев из «Шагадама».

«Алтын асыр» заключил контракты с Шохратом Союновым из «Ахала» и Довлетом Мирсултановым из «Небитчи».

«Мерв» назначил нового главного тренера – им стал Джемшит Оразмухаммедов. Тренерский штаб также усилил Мердан Сапаров, который будет отвечать за подготовку вратарей. Кроме того, состав команды пополнили: Сохбет Аллануров из «Ашхабада», Фуркат Турсунов из «Ахала», Сердар Аннамаммедов и Али Хайдаров из «Энергетика», а также Мердан Дурдымухаммедов, Санджар Артыков, Шазада Аннаев (из молодежного состава).

Ранее сообщалось, что защитник сборной Туркменистана Вепа Джумаев пополнил состав белорусского клуба «Славия» из Мозыря.

На просмотре в «Гомеле» находится нападающий «Ахала» Мейлис Диниев. Он провел в составе этой команды несколько матчей и успел отличиться одним забитым голом.

Сменил клубную прописку в рамках Кыргызской Премьер-лиги и нападающий Сулейман Мухадов. Он перешел из «Дордоя» в «Абдыш-Ату», где выступает Теймур Чарыев.