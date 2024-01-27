В Посольстве Туркменистана в Киеве презентовали книгу Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины»

Посольство Туркменистана организовало в Киеве торжественное мероприятие, приуроченное выходу книги Президента Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины», а также девизу 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», объявленного в Туркменистане по случаю празднования 300-летия великого поэта, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие туркменские студенты, обучающиеся в местных высших учебных заведениях, представители диаспоры и дипломаты.

Было отмечено, что произведение главы государства, посвященное деятельности и достижениям туркменской молодежи в социальной-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, призвано стать настольной книгой для нынешнего и будущего поколения молодых туркменистанцев.

Особенно подчёркивалось значение проводимой Президентом Туркменистана молодёжной политики, целью которой является всестороннее обеспечение активного участия молодёжи в экономической, политической и культурной жизни страны.

Также участники мероприятия выступили с докладами на тему значимости изучения богатого и бесценного литературного наследия поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

В ходе мероприятия были зачитаны стихи и исполнены вокальные номера на слова из стихотворения Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Кладезь разума Махтумкули Фраги», а также стихотворения Махтумкули на туркменском и украинском языках. В завершении мероприятия участникам был представлен фильм о жизненном пути поэта.