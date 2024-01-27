В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией из иранской провинции Хорасан Резави

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов встретился с губернатором провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран Якубом Али Назари.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Собеседники отметили высокий доверительный уровень двусторонних отношений, закрепленный системным и динамичным характером контактов на высшем уровне.

Была подчеркнута заинтересованность сторон в интенсификации взаимодействия между регионами двух государств. В данном контексте также был затронут Меморандум, подписанный ранее между Марыйским велаятом Туркменистана и иранской провинцией Хорасан-Резави.