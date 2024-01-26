Туркменских предпринимателей приглашают к участию в бизнес-миссии в Казахстане

Дипломатический клуб «Астана» приглашает туркменских предпринимателей принять участие в бизнес-миссии в казахстанскую столицу. Мероприятие состоится с 19 по 23 февраля 2024 года.

Цель бизнес-миссии – дать предпринимателям из Туркменистана возможность ознакомиться с деловым и инвестиционным потенциалом Астаны. В рамках поездки участники посетят предприятия и организации различных отраслей экономики, встретятся с представителями государственных органов и бизнеса Казахстана.

Астана – один из самых крупных, современных и быстроразвивающихся городов Казахстана. Это деловой и политический, а также финансовый центр региона. Город обладает высоким уровнем жизни, динамично растущим рынком, развитой инфраструктурой и цифровизацией различных социально-экономических сфер.

Деловые туры Дипломатического клуба «Астана» направлены на то, чтобы помочь участникам достичь реальных результатов, таких как заключение контрактов, реализация проектов и другие договоренности.

Стоит отметить, что в 2023 году казахстанские предприниматели дважды посетили Туркменистан в рамках аналогичных бизнес-миссий.

Туркменские предприниматели, заинтересованные в участии в бизнес-миссии, могут получить дополнительную информацию у представителей Дипломатического клуба «Астана» в Ашхабаде ХО «Земин сыяхат» по телефону (+993 62) 60 68 85.

С предварительной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте клуба.