Туркменские стрелки из лука готовятся к международному турниру в России

Сборная Туркменистана по стрельбе из лука примет участие в предстоящем международном турнире в российском городе Орёл (РФ). Об этом сообщает информационное агентство «Туркменистан: Золотой век».

Соревнования пройдут в двух дисциплинах – классический и блочный лук.

В составе сборной под руководством тренера и главы национальной Федерации стрельбы из лука Вепа Сахедова выступят Эзизмухаммет Сахедов и Огулсурай Какышова.

Эзизмухаммет в прошлом году стал победителем международного турнира «Гран-при Астана» в Казахстане и бронзовым призером II Игр стран СНГ в Беларуси. Огулсурай завоевала бронзу на «Гран-при Астана» и серебро на «Гран-при Бишкек-2023».

Завершится турнир в Орле 29 января.