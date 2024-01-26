Посольство Туркменистана провело в Ташкенте брифинг, посвященный итогам 2023 года

Посольство Туркменистана в Узбекистане организовало в Ташкенте брифинг, посвященный итогам 2023 года и девизу 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», сообщается в пресс-релизе туркменского дипломатического представительства.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, дипломатического корпуса, аккредитованных в Республике Узбекистан, творческой и научной интеллигенции, СМИ и студенческая молодежь.

На брифинге были отмечены достижения Туркменистана за минувший 2023 год, который был ознаменован важными событиями во внутриполитической и внешнеполитической сферах деятельности.

При этом отмечалось, что первая книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины», посвященная деятельности и достижениям туркменской молодежи в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, призвана стать настольной книгой не только для представителей подрастающего поколения, но и для всех граждан страны.

Кроме того, в ходе мероприятия была отмечена значимость объявления девиза 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», который подразумевает проведение ряда мероприятий на национальном и международном уровнях, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.