Объем торговли Туркменистана и Турции по итогам 2023 года превысил $2,5 млрд

В Ашхабаде состоялась пресс-конференция посла Турции в Туркменистане Ахмета Демирока, на которой он заявил о намерении двух стран увеличить товарооборот до 5 млрд долларов, сообщает корреспондент Turkmenportal.

По словам Демирока, торговый оборот между странами за последние четыре года вырос втрое и в 2023 году превысил 2,5 млрд долларов. Однако потенциал экономических связей гораздо больше, и Турция с Туркменистаном рассчитывают в ближайшее время довести торговый оборот до 5 млрд долларов.

Дипломат подчеркнул вклад турецких компаний в развитие инфраструктуры Туркменистана.

– Турецкие компании построили множество важных инфраструктурных объектов – электростанции, ЛЭП, автомагистрали, жилье, торговые центры, университеты, школы, общественные здания, гостиницы, заводы, каналы, музеи, парки, больницы и морские порты. При этом они делятся опытом с туркменскими партнерами, – отметил Демирок.

Также отмечалось, что в 2023 году турецкие подрядчики выполнили в Туркменистане 7 новых проектов на 3,2 млрд долларов. В настоящее время реализуется 21 проект на сумму 4,4 млрд долларов.

Кроме того, Турция является важным транзитным узлом для поставок туркменских энергоносителей в Европу. Стороны планируют расширить сотрудничество в сфере транспортировки природного газа и электроэнергии.

Активно развивается и культурное взаимодействие. В Туркменистане популярны турецкие сериалы, фильмы и музыка. В будущем страны планируют совместные кинопроекты.

– В 2024 году, объявленном в Туркменистане Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», и в связи с присвоением Анау статуса культурной столицы тюркского мира запланирован ряд мероприятий. Турция готова принять в них активное участие, – подчеркнул Ахмет Демирок.