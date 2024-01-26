Книгу Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины» презентовали в Астане

В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане состоялась лекция посла Туркменистана в Казахстане Батыра Реджепова. Она была посвящена молодежной политике Туркменистана и проводилась в рамках Года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», объявленного в Туркменистане в честь 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта, сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

На лекции присутствовали студенты из Туркменистана, России, Бельгии и Кыргызстана, обучающиеся в ЕНУ, а также преподаватели, сотрудники посольств и члены Дипломатического клуба «Астана».

Посол рассказал о приоритетном внимании, которое уделяет молодежной политике Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он отметил роль Махтумкули Фраги в продвижении идей гуманизма и мира, а также представил книгу Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины».

В завершение мероприятия студенты из Туркменистана прочитали стихотворение Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова «Кладезь разума Махтумкули Фраги» на туркменском и русском языках. А посол Реджепов поинтересовался успехами студентов в учебе и спорте.