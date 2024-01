Туркменский инженерно-технологический университет имени Огуз хана номинирован на престижную премию THE Awards Asia-2024 по направлению Student Recruitment Campaign of the Year, сообщила пресс-служба вуза.

Премия Times Higher Education Awards Asia, проводимая в течение 19 лет в Великобритании и Ирландии и широко известная как «Оскар высшего образования», теперь полностью утвердилась в Азии под названием THE Awards Asia. Она отмечает достижения университетов в различных областях, таких как академическая наука, лидерство, менеджмент и профессиональные услуги.

За шестой выпуск премии борются 80 финалистов из 17 стран. В этом году поступило более 600 заявок по 10 номинациям, охватывающим все направления деятельности университетов. Инженерно-технологический университет имени Огуз хана вошел в восьмерку лучших в номинации «Кампания года по привлечению студентов».

Инженерно-технологический университет имени Огуз хана признан ведущим вузом, стремящимся привлекать талантливых студентов и создавать активное студенческое сообщество. За последние годы для привлечения большего числа одаренных абитуриентов университет организовал два мероприятия: комплексную олимпиаду школьников «Талантливые поколения Огуз хана» и конкурс инновационных технологических проектов для молодежи 18-35 лет. Оба конкурса повысили узнаваемость университета и его образовательных программ среди потенциальных абитуриентов.

В число лучших университетов Азии по версии THE Awards Asia 2024 вошли вузы из Сингапура, Республики Корея, Гонконга, Малайзии, Индии, Китая, Турции, Филиппин, Таиланда, Индонезии, Японии, Пакистана, Камбоджи и других стран. Эта награда свидетельствует о конкурентоспособности вузов Туркменистана на азиатском и мировом уровне. По данным UniRank, в настоящее время в Азии насчитывается 6065 официально признанных высших учебных заведений.

Победители будут объявлены 29 апреля на церемонии в Куала-Лумпуре, которая завершит первый день Саммита азиатских университетов при поддержке Университета Санвей.