Главные новости Туркменистана на 25 января – Turkmenportal

В Пекине презентовали первую книгу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Туркменистан и Япония обсудили сотрудничество в сфере цифровых технологий, в Ашхабадском зоопарке впервые показали малыша леопарда и другие новости

В Туркменистане

1. В здании посольства Туркменистана в Пекине была проведена презентация первой книги Президента Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины». На презентации присутствовали ученые Китайского университета национальностей, генеральный секретарь Китайской ассоциации конной индустрии и почетный коневод Туркменистана Юэ Гаофэнь и представители местных СМИ.

2. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках рабочего визита в Японию провел переговоры с министром цифровых дел страны Таро Коно. Стороны обсудили вопросы партнерства в области цифровизации экономики и инфраструктуры, кибербезопасности, искусственного интеллекта и других передовых IT-решений.

3. Посетителям Ашхабадского зоопарка впервые показали полугодовалого детёныша переднеазиатского леопарда по кличке Дурсун. Малышка родилась еще летом, и все это время находилась под бдительным присмотром своей мамы – самки леопарда – Майи. Вместе они находились в специально оборудованном вольере. Сотрудники зоопарка создали оптимальные для роста и развития условия – от питания до уютного укрытия. Малышка уже ест мясо, но от молока матери пока не отказывается.

4. Министерство образования Туркменистана объявило о проведении государственной олимпиады по иностранным языкам среди обучающихся в образовательных учреждениях. Конкурс пройдет в три тура – 4 февраля, 18 февраля и 10 марта в различных образовательных учреждениях Туркменистана. Первый тур состоится непосредственно в учебных центрах страны, второй – в вузах по всем велаятам, а третий заключительный этап пройдет в Туркменском национальном институте мировых языков имени Азади в Ашхабаде.

5. Туркменский дом моды Gólli представил коллекцию женской одежды на модном показе Oriental fashion show в Париже. Коллекция была вдохновлена историей и культурой Туркменистана. Все наряды в ней выполнены из шёлка, с применением национальных туркменских элементов и эксклюзивных узоров.

6. Работники Лебапского велаятского отдела юстиции Министерства адалат Туркменистана получили ключи от новых квартир. Торжества новоселья состоялись в преддверии Дня защитников Отечества. Сданный в эксплуатацию четырёхэтажный многоквартирный дом в городе Туркменабат, состоит из трёх- и четырёхкомнатных квартир улучшенной планировки и повышенной комфортности.

В мире

7. В Италии на свадьбе в бывшем монастыре XV века провалился пол. В результате инцидента более 30 человек упали с высоты около 4 метров, в том числе жених и невеста. На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Пострадавших, в том числе молодоженов, доставили в больницу. Все они остались живы. Молодожены уже подали жалобу в прокуратуру на собственников здания.

Новости спорта

8. Сборная Туркменистана по вольной борьбе готовится выступить на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина», который пройдет с 25 по 29 января в Красноярске. В составе сборной Туркменистана выступят Алп Арслан Бегенджов, Зыямухаммет Сапаров и Довлетмырат Оразгылыджов.