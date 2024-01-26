В Центре ОБСЕ в Ашхабаде требуются специалисты по техподдержке

В Центре ОБСЕ в Ашхабаде открыты вакансии специалистов по технической поддержке, ремонту и поддержанию в порядке следующих систем и оборудования в офисе:

электричество

осветительные приборы

системы обогрева

сантехника

кондиционеры

вентиляция

дизельный генератор

ирригация

Ознакомьтесь с подробным перечнем обязанностей (ToR).

Скачать специальную форму (Offline Application form) можно здесь.

Для участия в конкурсе необходимо выслать заполненную специальную форму (Application form) с автобиографией и резюме в свободной форме (можно на русском языке) на электронную почту по адресу: Tenders-TM@osce.org.

Последний срок подачи документов 8 февраля, 18:00

Анкеты по факсу, а также любые телефонные звонки по данному вопросу приниматься не будут.

Только кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.