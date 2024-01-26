В Центре ОБСЕ в Ашхабаде требуются специалисты по техподдержке
В Центре ОБСЕ в Ашхабаде открыты вакансии специалистов по технической поддержке, ремонту и поддержанию в порядке следующих систем и оборудования в офисе:
- электричество
- осветительные приборы
- системы обогрева
- сантехника
- кондиционеры
- вентиляция
- дизельный генератор
- ирригация
Ознакомьтесь с подробным перечнем обязанностей (ToR).
Скачать специальную форму (Offline Application form) можно здесь.
Для участия в конкурсе необходимо выслать заполненную специальную форму (Application form) с автобиографией и резюме в свободной форме (можно на русском языке) на электронную почту по адресу: Tenders-TM@osce.org.
Последний срок подачи документов 8 февраля, 18:00
Анкеты по факсу, а также любые телефонные звонки по данному вопросу приниматься не будут.
Только кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.