В Туркменистане 19 лабораторий Марыйского велаята оснащены современным оборудованием

19 клинических лабораторий при медучреждениях Марыйского велаята оснащены современным оборудованием для проведения анализов. Также поставлено сопутствующее оборудование, реактивы и расходные материалы. Специалисты лабораторий прошли обучение по использованию нового оборудования.

Оснащение лабораторий и обучение персонала проведено в рамках проекта по совершенствованию клинико-лабораторной службы национальной системы здравоохранения, финансируемого Правительством Туркменистана и реализуемого ПРООН.

Деятельность по проекту будет продолжена по всему Туркменистану. Так, уже стартовали аналогичные мероприятия в 27 клинических лабораториях Лебапского велаята, где персонал приступил к обучению по использованию нового оборудования, сообщает пресс-служба ПРООН.