В Туркменистане стартуют турниры среди юных шахматистов

Начинается новый шахматный сезон для юных туркменских шахматистов. 29 января стартуют национальные чемпионаты среди детей от 6 до 12 лет, а также юношей и девушек от 13 до 18 лет.

«Это самое массовое шахматное событие года соберёт до 500 участников и захватит внимание более 30 тысяч болельщиков и наблюдателей», – сообщается в пресс-релизе Шахматной федерации Туркменистана.

К письму также прилагается график турниров, которые состоятся в стране в январе-марте 2024 года:

Ашхабад:

С 21 по 27 января – чемпионат Туркменистана среди юниоров до 20 лет;

С 28 января по 3 февраля – первенство Туркменистана среди кадетов (детей) до 8, 10 и 12 лет;

С 4 по 10 февраля – первенство Туркменистана среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет;

С 18 по 26 февраля – чемпионат Туркменистана среди мужчин (Первая лига);

С 3 по 17 марта – чемпионат Туркменистана среди мужчин и женщин (Высшая лига).

Дашогуз:

С 11 по 17 февраля – чемпионат Туркменистана среди женщин (Первая лига).

Онлайн лига по блицу: