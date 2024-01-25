Французский институт в Ашхабаде проводит очередную мини-ярмарку
27 января Французский институт в Ашхабаде приглашает посетить очередную мини-ярмарку мастеров творческой группы «Дизайн плюс».
В этот раз на ярмарке будут представлены:
Дизайнерская одежда для нового дня от Баймурадовой Кумыш;
Текстильные интерьерные кошки Пресняковой Ларисы;
Мир детства Божановой Валентины;
Душистое мыло ручной работы Самедовой Нары.
Мини-ярмарка будет работать с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.
Контакты:
- Телефон: (+993 12) 36-83-70;
- Е-майл: ift.culture@gmail.com