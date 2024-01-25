Французский институт в Ашхабаде проводит очередную мини-ярмарку

27 января Французский институт в Ашхабаде приглашает посетить очередную мини-ярмарку мастеров творческой группы «Дизайн плюс».

В этот раз на ярмарке будут представлены:

Дизайнерская одежда для нового дня от Баймурадовой Кумыш;

Текстильные интерьерные кошки Пресняковой Ларисы;

Мир детства Божановой Валентины;

Душистое мыло ручной работы Самедовой Нары.

Мини-ярмарка будет работать с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

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