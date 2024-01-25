Туркменистан и Япония обсудили сотрудничество в сфере цифровых технологий

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках рабочего визита в Японию провел переговоры с министром цифровых дел страны Таро Коно, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обсудили вопросы партнерства в области цифровизации экономики и инфраструктуры, кибербезопасности, искусственного интеллекта и других передовых IT-решений.

Как отмечается, в ходе встречи были намечены новые направления сотрудничества двух государств в сфере цифровых технологий и инноваций. Кроме того, делегация из Туркменистана провела переговоры в Министерстве земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, а также с представителями крупных ИТ-компаний страны – NTT Group и NEC Corporation.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в транспортно-логистической и телекоммуникационной сферах. Отмечалось, что цифровизация является одним из приоритетных направлений стратегического партнерства Туркменистана и Японии.