На показе в Париже представлена коллекция туркменского модного дома Gólli

Туркменский дом моды Gólli представил коллекцию женской одежды на модном показе Oriental fashion show в Париже. Об этом корреспонденту Turkmenportal рассказали представители модного дома.

Коллекция была вдохновлена историей и культурой Туркменистана. Все наряды в ней выполнены из шёлка, с применением национальных туркменских элементов и эксклюзивных узоров.

«В этой коллекции мы стремились сохранить дух национальных туркменских традиций, переплетая их с современными тенденциями моды, – рассказала основатель дома моды Gólli Майса Голлиева. – Наша команда искренне гордится тем, что смогла открыть миру красоту туркменского искусства через призму high fashion».

Oriental fashion show уже 15 лет работает над продвижением традиционных восточных брендов на мировом рынке моды. Шоу проходит в Париже и 10 других странах и привлекает внимание к уникальному наследию разных культур.