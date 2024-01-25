Делегация Туркменистана обсудила расширение партнерства с японскими депутатами

Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым в ходе встречи с японскими депутатами в Токио подчеркнула важную роль межпарламентских отношений в расширении сотрудничества, передает пресс-служба туркменского МИД.

Министр отметил особое значение парламентской дипломатии для Туркменистана и роль молодежного парламентского сотрудничества в развитии двусторонних связей.

Для дальнейшего обсуждения межпарламентской повестки стороны договорились организовать в первой половине 2024 года визит спикера Меджлиса (парламента) Туркменистана в Токио и ответный визит японских парламентариев в Ашхабад.