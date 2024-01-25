В вузах Башкирии обучается более 2 тысяч туркменских студентов

В 2023/24 учебном году число студентов из Туркменистана, обучающихся в высших учебных заведениях Республики Башкортостан Российской Федерации, составило 2020 человек. Это самый большой показатель среди стран СНГ, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на статистическое управление региона.

Всего в вузах и филиалах Башкирии в текущем учебном году проходят обучение 105 тысяч студентов. Помимо Туркменистана, много студентов приехало учиться из Таджикистана (1472 человека), Узбекистана (544 человека) и других стран ближнего зарубежья.

Также в Республику Башкортостан приезжают получать высшее образование студенты из Азии и Африки, в частности, из Индии, Египта, Китая и других государств.

Как отмечают в статуправлении республики, иностранные студенты обучаются как на бюджетной основе, так и на платной.