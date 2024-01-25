В Ашхабадском зоопарке впервые показали малыша леопарда по кличке Дурсун

Посетителям Ашхабадского зоопарка впервые показали полугодовалого детёныша переднеазиатского леопарда по кличке Дурсун.

Как сообщает «МИР 24», малышка родилась еще летом, и все это время находилась под бдительным присмотром своей мамы – самки леопарда — Майи, которая никого не подпускала к своему чаду.

Вместе они находились в специально оборудованном вольере. Сотрудники зоопарка создали оптимальные для роста и развития условия – от питания до уютного укрытия. Малышка уже ест мясо, но от молока матери пока не отказывается.

Сотрудник зоопарка по уходу за хищными животными Байрам Сарджаев рассказывает:

«Это второй детеныш Майи. Она сама выбирает время ухода за потомством в зависимости от условий проживания. Дурсун тоже подросла, но мы пока не выпускаем ее к остальным леопардам, ждем, когда она станет более крупной».

В зоопарке содержатся четыре взрослых особи переднеазиатского леопарда, отмечает источник.