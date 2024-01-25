В Ашхабаде пошел первый в 2024 году снег

Первый в этом году снег пошел в Ашхабаде. Правда, снег мокрый, но, тем не менее, – снег!

Есть, конечно, вероятность, что вскоре он перейдет в дождь, но минусовая температура этой ночи (-2…-3 градуса) вселяет надежду, что снег еще побудет с нами, и проснувшись утром, за окнами мы увидим чистый январский снег – символ чего-то нового и, непременно, счастливого.

Как ранее мы прогнозировали, снег выдался на середину недели. Завтра температура воздуха будет оставаться в пределах от 0 до +5 градусов днем, а ночью -1..-2 градуса. В течение дня ожидается дождь со снегом.

До конца недели температура воздуха будет держаться в пределах +5…+8 градусов днём, +1..+4 градуса ночью.