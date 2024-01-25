Борцы из Туркменистана примут участие в «Кубке Ивана Ярыгина-2024»

Сборная Туркменистана по вольной борьбе готовится выступить на юбилейном 35 международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина-2024», который пройдет с 25 по 29 января в Красноярске.

В составе сборной Туркменистана выступят Алп Арслан Бегенджов (71 кг), Зыямухаммет Сапаров (125 кг) и Довлетмырат Оразгылыджов (86 кг). Ранее они прошли десятидневные сборы в Дагестане.

Общий призовой фонд соревнований в этом году составит 7 миллионов рублей.

Прямая трансляция всех схваток будет на стриминговом сервисе Федерации спортивной борьбы России Wrestling TV. Программа турнира здесь.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск.