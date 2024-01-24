Японские ученые разработали устройство для создания искусственного паучьего шелка

Ученые из Института физико-химических исследований Японии создали устройство, способное плести паучий шелк. Искусственный материал по своим свойствам почти не уступает натуральному, сообщает «Рамблер» со ссылкой на Nature Communications.

Устройство имитирует сложную молекулярную структуру паутины, воссоздавая различные химические и физические процессы, происходящие в натуральной шелковой железе паука.

Паучий шелк известен своей прочностью, гибкостью и малым весом. Он также биологически совместим с тканями человека, что делает его перспективным материалом для медицины. Кроме того, шелк поддается биологическому разложению.

Полномасштабный сбор шелка у настоящих пауков оказался непрактичным, поэтому перед учеными встала задача создать искусственный материал. Для этого они использовали метод биомимикрии.

Устройство для создания искусственного шелка представляет собой небольшую прямоугольную коробку с прорезанными в ней крошечными каналами. Раствор-основа для паутинных нитей помещается в один конец и затем протягивается к другому с помощью отрицательного давления.

По мере прохождения по каналам раствор подвергается точечным изменениям в химической и физической среде. При правильных условиях белки самостоятельно собираются в шелковые волокна с характерной структурой.

В будущем ученые намерены рассмотреть возможность промышленного производства искусственного шелка. Это позволит получать качественный материал для швов и повязок, а также снизить негативное воздействие современного текстильного производства на окружающую среду.