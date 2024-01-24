Футболист сборной Туркменистана находится на просмотре в белорусском «Гомеле»

Нападающий футбольного клуба «Ахал» и сборной Туркменистана Мейлис Диниев принимает участие в учебно-тренировочном сборе белорусского «Гомеля». Об этом сообщает Janköýer.

Отмечается, что 23-летний вингер сыграл один матч за сборную Туркменистана на Кубке Центральной Азии против сборной Таджикистана. Также нападающий провел 3 встречи за национальную команду на Кубке Азии U23.

В 2022 году Диниев стал чемпионом Высшей лиги Туркменистана в составе «Ахала». Также он сыграл 6 матчей за клуб в азиатской Лиге чемпионов, в которых отметился одной голевой передачей.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 75 тысяч евро.

Отметим, что по итогам прошлого года «Гомель» финишировали в Высшей лиге Беларуси на шестой строчке с 41 набранным очком.