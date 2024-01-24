Труд ИИ пока не может полностью заменить человеческий

Исследование Массачусетского технологического института (MIT) показало, что искусственный интеллект (ИИ) пока не способен полностью заменить большинство профессий. Это открытие может развеять опасения о том, что ИИ приведет к массовому увольнению людей, сообщает Ferra.ru со ссылкой на Bloomberg.

В исследовании ученые смоделировали стоимостную привлекательность автоматизации различных задач в США, сосредоточившись на работах, где используется компьютерное зрение. Они обнаружили, что только 23% рабочих, измеряемых в долларовых зарплатах, могут быть эффективно заменены.

В других случаях, поскольку визуальное распознавание с помощью ИИ дорого в установке и эксплуатации, работа людей оказывалась экономически более выгодной.

Это исследование показывает, что, несмотря на значительные достижения в области ИИ, человеческий труд по-прежнему остается более доступным с финансовой точки зрения в большинстве случаев.