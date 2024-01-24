Сборная Узбекистана вышла в плей-офф Кубка Азии-2023 по футболу

Футболисты сборной Узбекистана сыграли вничью 1:1 с командой Австралии в третьем туре Кубка Азии. Этот результат позволил узбекской команде гарантировать себе место в плей-офф турнира, проходящего в Катаре.

Единственный гол за Узбекистан забил Азизбек Тургунбаев на 79-й минуте встречи. Австралийцы открыли счет благодаря реализованному пенальти Мартина Бойла в компенсированное время к первому тайму.

В другом матче группы В сборная Сирии со счетом 1:0 обыграла команду Индии. Несмотря на ничью, сборная Австралии заняла первое место, набрав 7 очков. Узбекистан финишировал вторым с 5 баллами.

Напомним, в Кубке Азии принимают участие 24 команды, которые разбиты на шесть групп. В 1/8 финала выходят две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Ранее сообщалось, что сборная Таджикистана добилась исторического результата на Кубке Азии-2023 в Катаре, впервые пройдя в плей-офф турнира.