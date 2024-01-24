Книга Национального Лидера туркменского народа была презентована в Токио на японском языке

В японском Университете Цукуба в Токио состоялась церемония презентации книги «Продолжение смысла моей жизни» Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает МИД Туркменистана.

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита делегации Туркменистана в Японию. В нем приняли участие ректоры Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана и Института международных отношений МИД Туркменистана, преподаватели и студенты университета Цукуба, представители научных кругов Японии и туркменские студенты.

Выступающие отметили значимость книги, в которой освещается история и ценности туркменского народа, а также современные достижения страны. Особо была выделена глава, посвященная роли экс-премьера Японии Синдзо Абэ в развитии туркмено-японских связей.