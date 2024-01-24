Известная в Чикаго дыра в асфальте в форме белки была заделана

Знаменитая дыра в асфальте на чикагской улице Вест Роско Стрит, которая привлекла внимание людей со всего мира, была заделана неизвестным человеком, сообщает Mail.ru.

Дыра в асфальте, похожая на отпечаток белки или крысы, была обнаружена в 1990-х годах. Местные жители назвали ее «крысиной норой» и стали оставлять у нее подношения — монетки, закуски и даже установили мемориальную доску.

Фотография дыры в асфальте была опубликована в социальных сетях комиком и иллюстратором Уинслоу Дюмейном. Она мгновенно стала вирусной, и люди со всего мира потянулись к «крысиной норе».

Однако на днях очередной паломник обнаружил, что дыра в асфальте была заделана бетоном. Неравнодушные жители пытались спасти достопримечательность, но материал успел затвердеть.

Неизвестно, кто заделал дыру в асфальте. Местные жители называют этого человека вандалом и не понимают, чем ему помешала достопримечательность, просуществовавшая 30 лет.