В Риме состоялись туркмено-итальянские переговоры по линии образования

В Риме, в здании Министерства просвещения, университетов и исследований Итальянской Республики состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана Тойли Комекова с дипломатическим советником министра по делам университетов и исследований Италии Ламберто Мария Моруцци. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана.

Стороны рассмотрели реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Туркменистана в Итальянскую Республику в ноябре 2019 года, а также применение положений и пунктов Меморандумов о сотрудничестве, подписанных между вузами двух стран.

Были обсуждены возможности по обмену опытом и обучения туркменских студентов в итальянских вузах по различным направлениям. Поступило приглашение для туркменских студентов, изучающих итальянский язык, проходить практику в Италии.

В завершении встречи стороны подтвердили готовность к поддержанию активного диалога по развитию и углублению двусторонних отношений между Туркменистаном и Итальянской Республикой.