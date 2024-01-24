В Ашхабаде открылась художественная выставка, посвященная Дню защитников Отечества

В Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана состоялось открытие выставки, приуроченной к Дню защитников Отечества, передает SNG.Today.

На экспозиции представлены работы народных художников Туркменистана – портреты ветеранов Великой Отечественной войны, картины и скульптуры на военно-патриотическую тему.

Полотна мастеров Ярлы Байрамова, Валентина Кудряшова, Арслана Мухатова и других ярко иллюстрируют сцены возвращения солдат на Родину с победой.

По словам научного сотрудника музея Майсы Ораевой, работы выдающихся художников Туркменистана наполнены любовью к Родине и призывают ценить мирную жизнь, завоеванную предками.

Выставка демонстрирует успехи отечественной культуры и является данью уважения памяти героев, благодаря которым сегодня Туркменистан – независимое и процветающее государство, отметила Ораева.