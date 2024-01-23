Управление делами президента РФ закупило 105 автомобилей Lada Vesta для госслужащих

Управление делами президента РФ закупило для российских чиновников 105 автомобилей Lada Vesta. Это первый шаг в реализации поручения президента о приоритетном использовании российских автомобилей при обслуживании государственных служащих, сообщает www.ixbt.com.

В первую очередь подлежат замене автомобили, выработавшие свой ресурс. Такие авто будут проданы на аукционах, а вырученные средства потратят на покупку новых автомобилей и оборудования к ним. Кроме того, на закупку отечественных авто выделяются целевые субсидии.

В этом году Управление делами президента планирует расширить список моделей, закупаемых для госслужащих. Минпромторг РФ рекомендовал автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.

«Закупка автомобилей Lada Vesta является важным шагом в поддержке российского автопрома», — заявил руководитель Управления делами президента РФ Владимир Кожин. «В этом году мы планируем расширить список моделей для госслужащих, и в дальнейшем полностью заменить зарубежный служебный автотранспорт на автомобили российских марок».

Эксперты считают, что закупка отечественных автомобилей для государственных служащих позволит сохранить рабочие места на предприятиях отрасли и обеспечить спрос на продукцию российского производства.