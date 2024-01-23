Туркменистан более чем на 20% нарастил объем транспортной инфраструктуры по итогам 2023 года

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Туркменистана в 2023 году стал транспортный комплекс. За 11 месяцев 2023 года в этой сфере отмечен значительный рост объемов работ и услуг – на 21,3%.

Как сообщает издание vestiabad.ru, объемы грузоперевозок выросли на 3,9%, пассажироперевозок – на 5,1%. Высокие темпы роста показали все отрасли: железнодорожный транспорт – 6,5%, автомобильный – 17%, воздушный – почти в 2 раза, морской и речной – 5,2%.

Автомобильный транспорт играет ведущую роль в грузоперевозках на короткие и средние расстояния. Его доля в общем объеме грузооборота составляет 49,4%, пассажирооборота – 84,7%. Агентство «Туркменавтоулаглары» увеличило объемы перевозок грузов на 2,9%, пассажиров – на 5%, а транспортных услуг – на 16,5%.

Регулярно обновляется автопарк за счет приобретения современных автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

Железнодорожный транспорт играет ведущую роль в перевозке грузов на дальние расстояния и крупногабаритных грузов. Агентство «Туркмендемирёллары» нарастило объемы перевозки грузов на 6%, пассажиров – в 3 раза, а транспортных услуг – на 5,8%.

В последние годы введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии, что увеличило транзитный потенциал страны. Продолжается обновление подвижного состава российскими и китайскими вагонами и локомотивами.

Высокие темпы роста демонстрирует воздушный транспорт. Агентство «Туркменховаёллары» увеличило пассажироперевозки на 128%, грузоперевозки – на 56%, объем транспортных услуг – более чем в 2 раза.

Продолжается строительство и реконструкция аэропортов по всей стране. Регулярно обновляется авиапарк самолетами Boeing и Airbus. Открываются новые маршруты в Европу и Азию.

На морском и речном транспорте отмечен рост грузоперевозок на 19%, пассажироперевозок – на 56%, объема услуг – на 4,2%.

Продолжается обновление торгового и пассажирского флота. На верфи в Туркменбаши строятся новые суда. Растут контейнерные перевозки через порт Туркменбаши. Таким образом, в сфере транспорта Туркменистан демонстрирует высокую динамику развития инфраструктуры.