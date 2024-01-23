Текстильная фабрика в Туркменистане произвела продукции на 15 млн манатов

Текстильная фабрика в городе Берекет Балканского велаята Туркменистана вновь продемонстрировала высокие производственные результаты, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Коллектив из 150 портных-ремесленников предприятия в 2023 году произвел продукции на 15 миллионов манатов, выполнив годовой план на 141%.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям и ударному труду работников предприятия, которое традиционно является одним из передовых в текстильной отрасли Туркменистана. Мастера фабрики из года в год демонстрируют стабильно высокие результаты.

Сегодня продукция берекетских текстильщиков отличается высоким качеством и уникальными характеристиками. Готовые изделия регулярно отгружаются заказчикам – общественным и производственным организациям.