Сборная Туркменистана по дзюдо примет участие в турнире «Большого шлема» в Париже

С 2 по 4 февраля сборная Туркменистана по дзюдо выступит на международном турнире «Большого шлема» в Париже. В соревнованиях примут участие 680 спортсменов из 108 стран в 7 мужских и 7 женских весовых категориях.

Туркменистан на турнире будут представлять 8 дзюдоистов, сообщается на официальном сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

В мужскую команду Туркменистана вошли: Айбек Омиров (весовая категория до 60 кг), Сердар Рахимов, Хеким Агамаммедов (до 66 кг), Мамедали Ачилдыев (до 90 кг) и Баймырат Маджанов (до 100 кг).

Женскую сборную представят: Курбанай Курбанова (до 48 кг), Майса Пардаева (до 57 кг) и Зульхумар Дашкинова (до 63 кг).

Напомним, общий призовой фонд парижского турнира – 154 тысячи евро. За золото дзюдоисты получат по 5 тысяч евро, за серебро – по 3 тысячи евро, а за бронзу по 1,5 тысячи евро.