Рахмон пожелал сборной Таджикистана одержать победу в игре с Ливаном на Кубке Азии по футболу

22 января в рамках государственного визита в Катар Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с футболистами национальной сборной, сообщает НИАТ «Ховар».

В ходе встречи таджикский лидер пожелал сборной Таджикистана одержать победу в сегодняшнем матче со сборной Ливана на Кубке Азии по футболу.

Напомним, что сегодня в третьем туре группового этапа Кубка Азии-2023 в группе «А» сборная Таджикистана встретится со сборной Ливана. Матч состоится на стадионе Джасима бин Хамада в Дохе и начнётся в 20:00 по ашхабадскому времени.

В первом туре сборная Таджикистана сыграла вничью с командой Китая (0:0), во втором туре проиграла сборной Катара со счётом 0:1.

В 1/8 финала Кубка Азии-2023 выйдут по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.