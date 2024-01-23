Рабочая группа обсудила меры по развитию цифровой экономики в Туркменистане

В Туркменистане в онлайн-формате прошло 8-е заседание Рабочей группы по развитию цифровой экономики. На повестке дня стояли вопросы дальнейшего внедрения системы «Электронное правительство» и совершенствования единого портала госуслуг e.gov.tm, сообщает сайт Агентства морского и речного транспорта Туркменистана.

Обсужденные в ходе встречи меры призваны ускорить цифровую трансформацию страны. Рабочая группа тесно сотрудничает с ПРООН в реализации поставленных задач. На заседании обсудили ход работ по созданию межведомственной системы электронного документооборота и единого реестра госуслуг.

В работе заседания приняли участие представители различных министерств и ведомств. Они поделились опытом и наметили планы по дальнейшей цифровизации своих учреждений.