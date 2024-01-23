Зарубежные самолеты совершили коммерческую посадку в аэропорту Туркменабата

В Международном аэропорту Туркменабата совершили коммерческую посадку самолеты иностранных авиакомпаний.

На днях в аэропорте сделали коммерческую посадку Boeing 747-200 авиакомпании MY Freighter (Узбекистан) и Boeing 747-400 авиакомпании Terra Avia (Молдова). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Туркменабата.

Ранее мы сообщали, что самолеты иностранных авиакомпаний совершили технические посадки в международном аэропорту Туркменабата.